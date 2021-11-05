У мережі виклали незвичайний кавер – Алла Пугачова і Софія Ротару переспівали легендарний хіт групи "Тату" "Нас не догонят".

Як повідомляє Politeka.net, на ютуб-каналі групи "Тату" опублікували незвичайний ролик, в якому можна почути незвичайне виконання легендарного хіта колективу "Нас не догонят". Виявилося, що відомі артистки Софія Ротару і Алла Пугачова зробили кавер на цю пісню, і треба сказати, що виконали її вельми незвично (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Кавер пісні" нас не наздоженуть "У виконанні співаків Алли Пугачової та Софії Ротару з кавер-альбому "Tribute t.A.T.u. 200 по зустрічній". Алла і Софія разом з більш ніж 20 артистами виконають власні версії кращих хітів t.A.T.u. на живому концерті "Tribute Show: 200 Po Vstrechnoy", - йдеться в підписі до відео на ютуб.

У коментарях до каверу почалося бурхливе обговорення того, як Пугачова і Ротару переспівали легендарний хіт. Багато хто просто в захваті від їх виконання: "Камбек який ми заслужили", "Дуже красивий кавер і незвично чути їх голос, мені подобається, хоч не фанат їх. Класний дме, відчувається їх енергія", "Геніальна пісня і відмінний кавер. І спасибі Софії і Аллі", "Ікони попмузики, розірвали", "Бабки відпалюють. Дуже порадували. Чути і впізнавані голоси примадонн", "Умили всіх. Вогонь".

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