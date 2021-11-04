Известные артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин появились в компании друзей, что привлекло внимание поклонников артистки, которые разместили снимок в сети.

За многолетнюю карьеру у Аллы Пугачевой появилась масса поклонников, пишет Politeka.net. В Сети то и дело появляются группы, посвященные звезде и ее детям, в которых вспоминают ее архивные и свежие снимки.

Так, в одном из последних кадров Алла Пугачева появилась в компании мужа, а также друзей.

Певица была в топе, весьма смелом для своего возраста, артистка приоткрыла плечо и улыбнулась.

"Не имей сто рублей, а имей сто друзей! 🥰", - написали авторы публикации.

За 40 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев.

"Денег не будет и друзья исчезнут!", "Так и есть", "А это кто, в кокошнике?", "Это точно😍", "Что за обезьянка последняя справа? Кто это?", "Чучела", - написали пользователи сети.

Отметим, у Аллы Пугачевой много друзей в шоу-бизнесе. В частности, в начале октября звезда пригласила в их с Галкиным замок Лайму Вайкуле, Олега Газманова, Валерия Леонтьева и других.

Тем самым артисты показали, что между ними нет вражды и они хорошо проводят время вместе.

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