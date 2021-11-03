Дочь легендарной артистки Аллы Пугачевой и популярного шоумена Максима Галкина - Елизавета взбесила в свадебном наряде публику.

Как передает Politeka.net, Алла Пугачева является легендарной певицей. Более 19 лет она в браке с популярным шоуменом Максимом Галкиным. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет.

Так, на этот раз на фан-аккаунте Аллы Пугачевой поделились новым снимком в Инстаграм. На кадре - дочь Пугачевой - Елизавета Галкина в свадебном наряде. На девочке белое платье с пышной юбкой, фата и букет цветов.

Пользователи сети оставили множество негативных комментариев относительно наряда Елизаветы: "Что к чему? Зачем свадебный наряд, зачем торопить события", "Лиза хорошенькая, но наряд странный, ребёнок в платье и фате? Зачем? Может что-то не пойму? ", "Лизонька - чудо ребенок! Но все-таки зря так её одели. Эта одежда не для детей. Наряд вызывает неприятные эмоции", "Это плохая примета", "Алла, что сама пялит на себя не поймёшь что. И ребёнка изуродовала этим нарядом", "Обожаю Аллу с Максимом и деток, но это неприятно, состарили девочку до неузнаваемости".

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