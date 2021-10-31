Известный шоумен и муж легендарной певицы Аллы Пугачевой Максим Галкин преобразился и с кровью на губах начал шипеть.

Как передает Politeka.net, Максим Галкин является известным российским шоуменом. Более 19 лет он в браке с легендарной певицей Аллой Пугачевой. У них есть дети - сын Гарри и дочка Лиза. Детям по 8 лет. Максим Галкин часто показывает, как они проводят время со своими детьми в шикарном особняке.

Так, на этот раз муж Пугачевой опубликовал новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах оператор подходит к Галкину и обращается к нему. В один момент он поворачивается и показывает, как преобразился (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

Максим Галкин с кровью на губах и в плаще начинает шипеть на оператора.

Муж Пугачевой примерил на себя в праздник Хеллоуин образ вампира.

Поклонники шоумена оставили для него множество комментариев, где оценили его образ: "Макс, это класс", "После вакцинации", "Граф Дракула 🧛‍♂️ У вас и замок подходящий есть", "Одно слово - талант", "Напугали Максим😂Неожиданный образ, класс", "Это ж на кого такая реакция?".

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