Певица София Ротару, Народная артистка СССР, Украины и Молдавской ССР, выступила на концерте в Берлине, где 74-летнюю звезду запечатлели на фото фанаты.

Как пишет Politeka.net, легенда украинской эстрады - 74-летняя София Ротару имеет множество званий, а в этом году получила звание -Национальная легенда Украины. Звезда на днях выступила в Берлине, откуда уже появились фотографии на фан-страничках в Инстаграм.

На снимках София Ротару была в шикарном платье, а в руках держала микрофон. Звезда стояла в центре, пока ее со всех сторон снимали. После этого артистка выступила, порадовав фанатов своим пением.

В фан-группе было несколько снимков, на которых можно увидеть внешность 74-летней артистки вблизи и без ретуши.

"Берлин, 30.10.2021", - были подписаны фотографии.

Фанаты поставили чуть более ста лайков и написали комментарий:

"Везет же некоторым! С С.М Ротару рядом!".

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