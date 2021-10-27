Украинская легендарная исполнительница София Ротару более 20 лет назад похоронила своего первого и единственного мужа - как сейчас выглядит его могила.

Певица была замужем за музыкантом Анатолием Евдокименко с 1968 года до самой его смерти в 2002-ом, передает Politeka.net. Супруг украинской легенды умер в возрасте 60 лет от инсульта.

Исполнительница тяжело пережила смерть супруга, и больше не вышла замуж.

Известно, что Анатолий Евдокименко - Народный артист Украины. Кроме того, что муж Софии Ротару был талантливым музыкантом, также он работал режиссером-постановщиком всех концертных программ супруги.

Муж украинской легенды был похоронен в Киеве на Байковом кладбище. В Сети опубликовали фото, как выглядит сейчас могила музыканта.

"Помним, любим, скорбим. Вечная память, вечная слава...", - написали авторы поста

"Пусть земля пухом будет", "Вечная память", - написали пользователи Сети.

Отметим, сестра Софии Ротару, Аурика, в интервью "Собеседнику" рассказала, что Анатолий Евдокименко влюбился в будущую артистку сразу. У пары был крепкий союз в любви и заботе.

С разницей в год у музыканта случилось два инсульта. София Ротару вместе с сыном, Русланом, делали все возможное, чтобы вернуть Анатолия к нормальной жизни, но, к сожалению, в 2002 году тот умер на руках артистки в киевской больнице.

Напомним, София Ротару рядом с сыном удивила скромной внешностью в обычной жизни

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