Начинающая певица и модель Соня Евдокименко, внучка легендарной Софии Ротару, сообщила о важном событии, на которое она решилась вместе со своим бойфрендом.
Модель уже пару лет встречается с молодым украинским бизнесменом-миллионером Денисом Жадановым, передает Politeka.net. В Сети говорят о возможной скорой свадьбе влюбленных, но те пока ничего не комментируют.
А в новом видео в Инстаграм Соня Евдокименко показала, на какое важное событие они с бойфрендом решились. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
У пары случилось пополнение - она завела кучерявого малыша-питомца. Кадры с песиком Соней и ее парнем вызывают настоящее умиление.
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Примечательно, что видео было снято в США, где сейчас и живет внучка Ротару.
За 13 часов пост собрал более 6000 лайков и много комментариев, где интересовались разными темами по поводу видео, и делали комплименты Соне Евдокименко.
"А субтитры будут на ютубе?😢", "Ой, как красиво❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "КАКАЯ КРАСИВАЯ, НЕЖНАЯ.💗💗💗💗💗", "🤗💋❣️ Какой он лапочка, а джимми будет ревновать...", "София очень вдохновляете. Талантливая позитивная красавица", "😍😍😍 какая красивая", "Красавица!", "скажите пожалуйста какой породы у вас собачка?", - написали пользователи Сети.
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