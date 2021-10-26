В сети обнародовали редкое фото семьи Софии Ротару, которое сделали до того, как случилась трагедия.

Как передает Politeka.net, София Ротару является легендарной певицей. Она прославилась благодаря своему таланту и работе в ВИА "Червона Рута", где музыкальным руководителем был Анатолий Евдокименко. Они познакомились в 1968-ом году, и через два года у них уже появился сын - Руслан Евдокименко. Как известно, в 2002-ом году у Анатолия Евдокименко случился инсульт, и он скончался.

На этот раз на одной из фан-страниц Софии Ротару опубликовали новое фото. На кадре - вся семья певицы, её муж Анатолий Евдокименко, их сын Руслан со своей женой Светланой, она держит на руках маленькую дочку Соню, а рядом с Русланом стоит их сын - Анатолий.

"София Михайловна в Семейном Кругу", - прокомментировали на аккаунте.

Поклонники певицы оставили несколько комментариев: "Класс кадр. Счастья вам желаю", "Какая счастливая семья. Очень жаль дорогая наша София МИХАЙЛОВНА, вашего Анатолия Кирилловича, вы счастливейшая пара, примером во всем нам, своей лебединой верностью, преданной любви", "Здорово! Молодцы", "Прекрасная семья Жаль что глава семьи так рано ушёл Был прекрасный человек Царствие ему небесное", "Какие красивые, счастливые, вся семья в сборе".

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