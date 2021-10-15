Легендарная украинская певица София Ротару поздравила с Днем рождения русского Николая Баскова и опубликовала фото с ним.

Как пишет Politeka.net, 74-летняя народная артистка Украины, Национальная легенда Украины София Ротару часто делится с поклонниками, которых за долгие годы творчества получила немало, своими личными фотографиями и фотографиями с родными и друзьями.

На этот раз София Михайловна решила поздравить с Днем рождения известного российского певца, заслуженного артиста Николая Баскова, который 15 октября отпраздновал 45-летие. Ротару поделилась фотографией с артистом, на которой прижалась к Баскову и широко улыбалась.

"С юбилеем, мой друг!",- написала Софья Михайловна.

Напомним, что на свое 74-летие Ротару получила от Баскова браслет с изумрудами и бриллиантами стоимостью два миллиона рублей.

Ранее Politeka писала, что внучка Софии Ротару в микро-топе показала, как хозяйничает на кухне: кадры.

Напомним, что племянница Ротару обтянула фигуру нарядом со скандальной надписью, мужчина не сдержался: "Что ты за...".

A еще Politeka сообщала, что София Ротару в воздушном платье "невесты" поразила красивой фигурой: "Мадонна!".