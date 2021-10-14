Внучка радянської та української співачки Софії Ротару, модель і блогерка Соня Євдокименко, повернулася в США після сімейного відпочинку в Італії, показавши, чим займається в улюбленому Нью-Йорку.

Як передає Politeka.net, в Instagram у 20-річної Соні з'явився анонс її влога про життя в США. На кадрах вона засвітилася зі своїм коханим в клубі, на тренуванні з боксу, а також в картинній галереї. Показала Соня також, як вона господарює на кухні. Дівчина позувала в мініатюрному топі, розмішуючи салат. Відзначимо, що будні дні у красуні дуже насичені. Велика частина її часу присвячена саморозвитку.

"Знову в Нью-Йорку. Мій новий VLOG тільки що з'явився на моєму каналі YouTube! Будні в Нью Йорку!",- підписала анонс дівчина.

У коментарях молодій красуні залишили масу приємних слів.

"Яка мила", «У тебе дуже насичене життя», "Як яскраво", "Ти така щаслива повернутися додому. Це видно", "Клас", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Соня Євдокименко в боксерських рукавичках вразила чоловічими розвагами: "Так приємно...".

Як повідомляла Politeka, Софія Ротару в сукні-вишиванці змусила шанувальників ахнути:"краса яка".

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко похвалилася стрункими ногами в лосинах:"Так приємно".