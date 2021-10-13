Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарної виконавиці Софії Ротару, вразила новим образом в обтягуючому вбранні.
Як пише Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників новим знімком у своєму Instagram. На фото Соня постала у вельми екстравагантному вбранні.
Так, співачка позувала в комбінезоні з еластичної тканини, який повністю обтягував все її тіло. На білій тканині вбрання виділявся принт з нецензурним написом англійською мовою.
Соня сфотографувала себе в дзеркалі, злегка відставивши одну ногу і піднявши руку над головою.
"Давай почнемо вечірку", - підписала фото співачка.
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На знімок красуні відреагував її чоловік-хокеїст збірної України Олег Петров, стосунки з яким Соня не розголошувала до самого весілля.
"Що ти за дикий космос", - написав він.
"Спасибі, коханий", - відповіла на його коментар Соня.
Її шанувальники також не змогли пройти повз цей пост, засипавши зірку лайками.
"Ух, вогонь", - писали в коментарях.
Відзначимо, що раніше Соня Кей підкреслювала що не хоче користуватися своїми зірковими зв'язками. Співачка намагається бути незалежною і розвивати свою кар'єру самостійно.
Нагадаємо, племінниця Ротару показала, як змінювалася її зовнішність, від фіолетових губ до "дульок".
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