Українська співачка Соня Кей (Соня Хлябич), яка доводиться племінницею легендарної виконавиці Софії Ротару, вразила новим образом в обтягуючому вбранні.

Як пише Politeka.net, знаменитість порадувала шанувальників новим знімком у своєму Instagram. На фото Соня постала у вельми екстравагантному вбранні.

Так, співачка позувала в комбінезоні з еластичної тканини, який повністю обтягував все її тіло. На білій тканині вбрання виділявся принт з нецензурним написом англійською мовою.

Соня сфотографувала себе в дзеркалі, злегка відставивши одну ногу і піднявши руку над головою.

"Давай почнемо вечірку", - підписала фото співачка.

На знімок красуні відреагував її чоловік-хокеїст збірної України Олег Петров, стосунки з яким Соня не розголошувала до самого весілля.

"Що ти за дикий космос", - написав він.

"Спасибі, коханий", - відповіла на його коментар Соня.

Її шанувальники також не змогли пройти повз цей пост, засипавши зірку лайками.

"Ух, вогонь", - писали в коментарях.

Відзначимо, що раніше Соня Кей підкреслювала що не хоче користуватися своїми зірковими зв'язками. Співачка намагається бути незалежною і розвивати свою кар'єру самостійно.

Нагадаємо, племінниця Ротару показала, як змінювалася її зовнішність, від фіолетових губ до "дульок".

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