Легендарна радянська і українська співачка Софія Ротару зачарувала шанувальників зовнішнім виглядом на архівному відео 1985 року, яке з'явилося в мережі.

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явився уривок з концерту «Пісня року 85». На відео ще зовсім молода Ротару постала в білосніжній повітряній сукні, яка нагадувала вбрання нареченої. Вона легко кружляла по сцені, зачаровуючи зовнішнім виглядом.

"Нехай буде в кожному дні радість! Гарна, загадкова, чаруюча, прекрасна, розкішна, чарівна і найулюбленіша @sofiarotaru.official", - підписали відео автори аккаунта.

У коментарях артистці залишили масу приємних слів.

"Сукня просто відпад", "Мадонна!", "Красуня!", "Така ніжна", "Яка молода і гарна", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Софія Ротару всього раз була заміжня. Її чоловік і колега Анатолій Євдокименко помер в 2002 році, після чого артистка більше не заводила нових відносин.

Нагадаємо, що Ротару підірвала здоров'я, стало відомо, чому:"була б сьогодні першою, а не Пугачова".

Як повідомляла Politeka, син Софії Ротару показав матір у сукні-вишиванці: рідкісні кадри.

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