Легендарную певицу Софию Ротару пришлось напоить перед выступлением на сцене с песней "Горная Лаванда", чтобы она исполнила её как нужно.

Песня "Горная Лаванда" в исполнении легендарной певицы Софии Ротару и Яака Йоала стала одной из самых запоминающихся. С ней на "Голубом огоньке" выступили артисты в 1986 году. Однако, чтобы выступить, Софию Ротару понадобилось напоить. Об этом сообщает Politeka.net, со ссылкой на издание EG.ru.

Песню написали Владимир Матецкий и Михаил Шабров. Услышав мелодию композиции музыкальный редактор, которая занималась программой "Голубого огонька" Алла Дмитриева сразу сказала, что эту песню должны исполнять София Ротару и Яак Йоала.

Чтобы София Ротару смогла особенно нежно исполнить песню, её пришлось напоить коньяком, поскольку певица была скованна.

Именно благодаря ему, уверяет Шабров, Ротару и получилась на видеозаписи с романтическим блеском в глазах и влюбленным мягким взглядом. Добавим, что Яак Йоала не любил эту песню.

"Разве можно такое слушать? Я это давно забыл и выбросил из головы. Мне всегда нравилось исполнять рок-музыку. Кстати, "Лаванду" в дуэте с Софией Ротару я исполнил всего один раз в жизни. Просто эту запись "Голубого огонька" часто крутили", — рассказала артист.

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