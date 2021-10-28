Молодая модель и блогер Соня Евдокименко, которая является внучкой Софии Ротару регулярно показывает в Инстаграм стильные фото, демонстрирующие идеальные образы, которые она подбирает для съемок.

Как пишет Politeka.net, 20-летняя Соня Евдокименко живет и учится в США. Там же у нее есть возлюбленный – миллионер с украинскими корнями, который также проживает в Америке. В Нью-Йорке Соня учится на дизайнера, не забывая уделять время своему давнему увлечению – моделингу. Отметим, что в Инстаграм у девушки множество эффектных снимков, на которых она позирует в красивых и стильных образах.

В этот раз у себя в сторис Евдокименко показала, как проходят ее съемки. Она предстала в невероятно красивом черном костюме, который идеально сел по ее фигурке. Соня позировала на камеру, меняя позы и демонстрируя, как хорошо ей дается эта работа. Стоит отметить, что съемку пытался сорвать песик девушки, который бегал у нее под ногами.

Напомним, что Соня Евдокименко показала, как развлекается с женихом-миллионером.

Как сообщала Politeka, Соня Евдокименко в домашнем наряде покрасовалась со своим песиком.

Также Politeka писала, что Соня Евдокименко сняла свитер и хвастнула тонкой талией: "Так держать!".