Соня Євдокименко, яка є онукою 73-річної артистки Софії Ротару, показала, як провела вихідні з нареченим-мільйонером зі списку Форбс.

Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є популярним блогером, ставши відомою завдяки легендарній бабусі-Софії Ротару. 20-річна красуня вирішила піти по стопах легендарної родички і пробує себе в шоу-бізнесі, а також в модельному бізнесі. Не забуває Соня і про Instagram, де активно веде свій блог і показує, що відбувається у неї в житті.

На новому відео Соня показала, як проводить час зі своїм нареченим-мільйонером, який потрапив до списку Форбс. Зірка займалася фітнесом, готувала, а також гуляла з Денисом Ждановим (так звуть хлопця Соні).

"За розкладом

Новий влог вже на каналі!

Вихідні на Манхеттені", - написала Соня.

Мама Євдокименко Світлана прокоментувала відео дочки, поставивши смайлик у вигляді сердечка.

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