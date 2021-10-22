Соня Євдокименко, яка є онукою 73-річної артистки Софії Ротару, показала, як провела вихідні з нареченим-мільйонером зі списку Форбс.
Як пише Politeka.net, Соня Євдокименко є популярним блогером, ставши відомою завдяки легендарній бабусі-Софії Ротару. 20-річна красуня вирішила піти по стопах легендарної родички і пробує себе в шоу-бізнесі, а також в модельному бізнесі. Не забуває Соня і про Instagram, де активно веде свій блог і показує, що відбувається у неї в житті.
На новому відео Соня показала, як проводить час зі своїм нареченим-мільйонером, який потрапив до списку Форбс. Зірка займалася фітнесом, готувала, а також гуляла з Денисом Ждановим (так звуть хлопця Соні).
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Вихідні на Манхеттені", - написала Соня.
Мама Євдокименко Світлана прокоментувала відео дочки, поставивши смайлик у вигляді сердечка.
Нагадаємо, онука Ротару розкрила цікаву деталь про життя з нареченим-мільйонером
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