Відома модель і внучка легендарної артистки Софії Ротару Соня Євдокименко часто показує в Instagram стильні фото, що демонструють її кращі образи і цей раз не був винятком.

Молода дівчина вирушила вчитися на дизайнера в Нью-Йорк і тепер багато часу приділяє своєму захопленню, також вона пробує себе в ролі моделі. Почала Соня також вести і свій профіль в Instagram.

Цього разу світловолоса дівчина порадувала сонячним і теплим кадром, зробленим зі своїм улюбленим вихованцем. Причому в підписі до кадру Євдокименко розповіла не про свій день, а про книги, яким захопилася:

"Золота година читання з Голді 💫 розповідаю, що нового в моєму списку читання!

- "Естетичний інтелект" П. Брауна.

- "Візуальний інтелект" а. є. Германа.

-"Redesign Leadership" Дж. Маеда

- "Історія сучасного мистецтва" Х. Х. Арнасона.

- "Бренд, названий вами" П. Монтової і т. Вандехі " » поділилася списком дівчина.

"Так тримати!"- пише одна з півконниць.

Шанувальники в свою чергу не тільки похвалили її за зовнішній вигляд, але і відповіли на список читання.

Нагадаємо, Соня Євдокименко є популярним блогером, ставши відомою завдяки легендарній бабусі-Софії Ротару. 20-річна красуня вирішила піти по стопах легендарної родички і пробує себе в шоу-бізнесі, а також в модельному бізнесі. Не забуває Соня і про Instagram, де активно веде свій блог і показує, що відбувається у неї в житті.

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