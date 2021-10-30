Любопытное фото с певицей Софией Ротару появилось в Сети, видимо, из личного архива артистки. Момент, попавший на камеру, очень эмоциональный.
Так, на одной из фан-страничек 74-летней Софии Михайловны в Инстаграм опубликовали старое фото, на котором певица предстала с младенцем на руках, передает Politeka.net.
По всей видимости, фотография сделана в день выписки невестки Ротару Светланы Евдокименко из роддома, а ребенок, которого столь трепетно держит певица - ее новорожденная внучка Соня (сейчас девушке уже 20 лет). Также в кадре присутствует старший брат Сони Анатолий (в момент съемки ему было семь лет).
Фото получилось очень "живым" и эмоциональным. Новоиспеченная мамочка (жена единственного сына Софии Михайловны Руслана) улыбается, как и ее сын, а вот Ротару разглядывает спящую малышку, запеленованную в белое одеяльце.
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"Пусть каждый день счастливым будет!", - подписал фото автор поста.
Пользователи кинулись комментировать, не скупясь на комплименты и хорошие пожелания:
"Из роддома..."
"Счастья вашей семье ❤️😍👏❤️👏"
"Красота какая. Счастья вам желаю от всей души ❤️🔥"
"Огромного здоровья, любви, всегда жить с улыбкой на лице"
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