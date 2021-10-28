Украинская легендарная исполнительница София Ротару поразила внешностью в молодежном образе, дополнив аксессуаром в виде аккуратной белой шляпки.

София Ротару восхищает внешностью в свои 74 года, передает Politeka.net. Много слухов ходит о том, как артистке удается сохранять молодость. В Сети говорят о многочисленных пластических операциях, фотошопе и хорошем косметологе.

Сама же исполнительница утверждает, что не выглядит на свой возраст благодаря хорошей генетике, а также здоровому образу жизни.

Пользователи Сети не устают восхищаться артисткой, не только сейчас, но и вспоминая ее архивные фото.

Так, в одном из фан-аккаунте появился снимок певицы, сделанный еще в 2010 году для журнала "Viva". На тот момент Софии Ротару было 62 года, но выглядела она значительно моложе.

Звезда выбрала молодежный образ с акцентом в виде аккуратной белой шляпки. Стройная певица похвасталась гибкостью, забросив ноги на стол.

"Доброе Утро!

Счастливого Дня!



Пусть Это Утро Принесёт Вдохновение, Счастье и Заряд энтузиазма На Весь День!⚡️", - написали авторы поста.

Публикация быстро собрала за сотню лайков.

"Красавица!", "Доброе утро, Софья Михайловна! Вы в прекрасном образе", "Супер👍👍👍👍👏👏👏👏🔥", "Талант и красота!🔥🔥🔥", "Отлично", - написали пользователи Сети.

Напомним, как сегодня выглядит могила мужа Софии Ротару, который скончался у нее на руках

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