Украинская легендарная исполнительница София Ротару поразила внешностью в молодежном образе, дополнив аксессуаром в виде аккуратной белой шляпки.
София Ротару восхищает внешностью в свои 74 года, передает Politeka.net. Много слухов ходит о том, как артистке удается сохранять молодость. В Сети говорят о многочисленных пластических операциях, фотошопе и хорошем косметологе.
Сама же исполнительница утверждает, что не выглядит на свой возраст благодаря хорошей генетике, а также здоровому образу жизни.
Пользователи Сети не устают восхищаться артисткой, не только сейчас, но и вспоминая ее архивные фото.
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Так, в одном из фан-аккаунте появился снимок певицы, сделанный еще в 2010 году для журнала "Viva". На тот момент Софии Ротару было 62 года, но выглядела она значительно моложе.
Звезда выбрала молодежный образ с акцентом в виде аккуратной белой шляпки. Стройная певица похвасталась гибкостью, забросив ноги на стол.
"Доброе Утро!
Счастливого Дня!
Пусть Это Утро Принесёт Вдохновение, Счастье и Заряд энтузиазма На Весь День!⚡️", - написали авторы поста.
Публикация быстро собрала за сотню лайков.
"Красавица!", "Доброе утро, Софья Михайловна! Вы в прекрасном образе", "Супер👍👍👍👍👏👏👏👏🔥", "Талант и красота!🔥🔥🔥", "Отлично", - написали пользователи Сети.
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