В сети выложили необычный кавер – Алла Пугачева и София Ротару перепели легендарный хит группы "Тату" "Нас не догонят".

Как сообщает Politeka.net, на ютуб-канале группы "Тату" опубликовали необычный ролик, в котором можно услышать необычное исполнение легендарного хита коллектива "Нас не догонят". Оказалось, что известные артистки София Ротару и Алла Пугачева сделали кавер на эту песню, и надо сказать, что исполнили ее весьма необычно (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Кавер песни "Нас не догонят" в исполнении певцов Аллы Пугачевой и Софии Ротару из кавер-альбома "Tribute t.A.T.u. 200 По Встречной". Алла и София вместе с более чем 20 артистами исполнят собственные версии лучших хитов t.A.T.u. на живом концерте "Tribute Show: 200 Po Vstrechnoy", - говорится в подписи к видео на ютуб.

В комментариях к каверу началось бурное обсуждение того, как Пугачева и Ротару перепели легендарный хит. Многие просто в восторге от их исполнения: "Камбек который мы заслужили", "Очень красивый кавер и необычно слышать их голос, мне нравится, хоть не фанат их. Классный дует, чувствуется их энергия", "Гениальная песня и отличный кавер. И спасибо Софье и Алле", "Иконы поп-музыки, разорвали", "Бабки отжигают. Очень порадовали. Слышны и узнаваемы голоса примадонн", "Умыли всех. Огонь".

Напомним, Пугачева удивила моложавым видом в смелом топе рядом с Галкиным: яркое фото.

Как сообщала Politeka, Малолетняя дочь Пугачевой и Галкина в свадебном наряде взбесила публику: "Состарили до неузнаваемости".

Также Politeka писала, что 74-летнюю Софию Ротару в Берлине показали вблизи и без ретуши, честные фото: "Везет же некоторым".