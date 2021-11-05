Українська співачка Христина Соловій, яка прославилася завдяки участі в шоу «Голос країни», розповіла про те, чому її новий кліп зник з соцмереж.

Як пише Politeka.net, виконавиця привернула до себе увагу ще в 2013 році, коли стала учасницею проекту "Голос країни", де вона була фавориткою Святослава Вакарчука. Згодом лідер гурту "Океан Ельзи" став її продюсером.

Зараз Соловій продовжує створювати власну музику. Як пише Politeka.net, 5 листопада артистка повинна була випустити новий кліп, проте щось пішло не так.

"Кліп "До краю" був видалений на вимогу правовласника. Сьогодні о 21.15 він повернеться в мережу. Подробиці залишилися в довгих переговорах:) Права на відео належать фонду "З країни в Україну". "До краю" сингл з мого альбому Rosa Ventorum II, який вийде вже 12 листопада", - розповіла шанувальникам Соловій.

Публікацію співачка супроводила своїм фото, на якому позувала з яскраво-червоною помадою в сукні з глибоким декольте.

Шанувальники підтримали Христину.

"В очікуванні", "Ну нарешті", "я думаю він буде популярний", "а я все думала куди кліп поділися", "мені дуже подобається ця пісня, спасибі!",- пишуть люди.

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