Украинская певица Кристина Соловий, которая прославилась благодаря участию в шоу «Голос країни», рассказала о том, почему ее новый клип исчез из соцсетей.

Как пишет Politeka.net, исполнительница привлекла к себе внимание еще в 2013 году, когда стала участницей проекта «Голос країни», где она была фавориткой Святослава Вакарчука. Впоследствии лидер группы «Океан Эльзы» стал ее продюсером.

Сейчас Соловий продолжает создавать собственную музыку. Как пишет Politeka.net, 5 ноября артистка должна была выпустить новый клип, однако что-то пошло не так.

«Клип «До краю» был удален по требованию правообладателя. Сегодня в 21.15 он вернется в сеть. Подробности остались в долгих переговорах:) Права на видео принадлежат фонду «З країни в Україну». «До краю» сингл из моего альбома Rosa Ventorum II, который выйдет уже 12 ноября», - рассказала поклонникам Соловий.

Публикацию певица сопроводила своим фото, на котором позировала с ярко-красной помадой в платье с глубоким декольте.

Поклонники поддержали Кристину.

«В ожидании», «Ну наконец-то», «Я думаю он будет популярный», «А я все думала куда клип подевался», «Мне очень нравится эта песня, спасибо!», - пишут люди.

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