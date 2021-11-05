Культова американська співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала запальний виступ у сміливому латексному вбранні, який не залишив шанувальників байдужими.

Лопес вже багато років залишається однією з найвідоміших у всьому світі зірок. Люди люблять співачку за ефектну зовнішність, запальні танці і відсутність страху перед експериментами з образами.

Артистка неодноразово влаштовувала сміливі зйомки, на яких не соромилася демонструвати всі достоїнства своєї зовнішності. Віддані шанувальники уважно стежать за всією її активністю і публікують кадри із зіркою на численних фан-сторінках в соцмережах.

Як пише Politeka.net, на цей раз Джей Ло схвилювала шанувальників жарким виступом на сцені. Відповідним відео поділилися її фанати.

52-річна співачка показала, на що здатна, «підірвавши» сцену ефектними рухами. Для виступу Лопес приміряла яскраво-червоний латексний костюм, що складається з бралету і мікроскопічних шортиків із завищеною талією, більше нагадують труси з ременем.

Костюм доповнили тілесні колготи в сіточку, високі чоботи і червоний чокер на шиї зірки.

У такому вигляді Лопес впевнено запалювала на сцені в компанії хлопців з підтанцьовки з оголеними торсами.

Шанувальники прийшли в захват від цього виступу, зазначивши, що воно було «вогненним».

Нагадаємо, 52-річній Лопес в рожевому міні нагадали, якою грайливою вона була в минулому.

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