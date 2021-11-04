Певица и актриса Дженнифер Лопес в 52 года выглядит потрясающе, ведь тщательно следит за внешностью - ее наряды очень смелые, так как ей нечего стесняться.

Каждый выход Дженнифер Лопес вызывает большой восторг публики, пишет Politeka.net.

На днях звезда вышла на сцену, чтобы поддержать своего старого друга, рэпера LL Cool J, который попал в список лауреатов Зала славы рок-н-ролла.

Артистка надела бра от Dolce & Gabbana с блестками и сверкнула "стальным" прессом". Также артистка была в черных брюках и в ботильонах на высокой шпильке, а сверху она надела синий плащ с объемными рукавами из последней коллекции Альбера Эльбаза для AZ Factory.

Певицу осыпали комплиментами в Сети.

"Шикарная была и есть 🔥", "Как можно так круто выглядеть в 52 года? 🔥", "Ждём , что скоро в таком же образе выступит Бузова 🥸", "Глядя на неё, стареть нестрашно!! Богиня", "Кажется она сверху палатку надела", "Зачем это в 50 лет? Кому что доказывать?🧐", "А что случилось с левой грудью, на второй фотке? Не пойму...", "Вот если бы она вышла с пузиком и дряблым телом, тогда она бы фанатов точно поразила👌🏻 шикарная женщина", - написали пользователи сети.

Напомним, что Лопес показала себя в обычной жизни без макияжа и в простой майке

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