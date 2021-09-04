Певица и актриса Дженнифер Лопес показала кадры подготовки к новой съемке
Дженнифер Лопес в этом году отметила 52-летие, но выглядит она значительно моложе, пишет Politeka.net.
Звезда тщательно ухаживает за собой. В своих многочисленных интервью артистка рассказывает секреты своей привлекательности и молодости.
В частности, певица поддерживает свою фигуру в тонусе благодаря спорту. По словам Джей Ло, она не может прожить без тренировок, и продолжает заниматься даже во время отпуска. Красотка бывает в зале по три-четыре раза в неделю.
Также артистка придерживается правильного питания, отказавшись от спиртного, сигарет и кофе.
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Результаты работы над собой в итоге не скрыть. Лопес в новом посте в Инстаграм показала кадры подготовки к новой съемке.
Певица была без макияжа и в майке с глубоким вырезом. Так, певица выглядит в обычной жизни, можно сказать, идеально.
За шесть часов публикация собрала почти 400 тысяч лайков и много комментариев.
"Королева", "Люблю тебя", "Ты всегда идеальна", "Прекрасная крошка 😍", "Лучшая", "Восхитительная женщина", "Ты выглядишь превосходно, Дже Ло", "Замечательная женщина, только для поцелуев 😍", - написали пользователи сети.
Напомним, что Дженнифер Лопес впечатлила фигурой в костюме с "безумным" вырезом
Как сообщала Politeka, Лопес в дорогом топике с камнями измазалась блеском ради эпичного появления
Также Politeka писала, что Лопес заинтриговала ярким образом в крошечной майке с украшениями