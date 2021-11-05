Культовая американская певица и актриса Дженнифер Лопес устроила зажигательное выступление в смелом латексном наряде, который не оставил поклонников равнодушными.

Лопес уже много лет остается одной из самых известных во всем мире звезд. Люди любят певицу за эффектную внешность, зажигательные танцы и отсутствие страха перед экспериментами с образами.

Артистка неоднократно устраивала смелые съемки, на которых не стеснялась демонстрировать все достоинства своей внешности. Преданные поклонники внимательно следят за всей ее активностью и публикуют кадры со звездой на многочисленных фан-страницах в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, на этот раз Джей Ло взволновала поклонников жарким выступлением на сцене. Соответствующим видео поделились ее фанаты.

52-летняя певица показала, на что способна, «взорвав» сцену эффектными движениями. Для выступления Лопес примерила ярко-красный латексный костюм, состоящий из бралета и микроскопических шортиков с завышенной талией, больше напоминающих трусы с ремнем.

Костюм дополнили телесные колготы в сеточку, высокие сапоги и красный чокер на шее звезды.

В таком виде Лопес уверенно зажигала на сцене в компании парней из подтанцовки с обнаженными торсами.

Поклонники пришли в восторг от этого выступления, отметив, что оно было «огненным».

Напомним, 52-летней Лопес в розовом мини напомнили, какой игривой она была в прошлом.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес показала свой стальной пресс, люди ахнули.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в роскошной шубе впечатлила съемкой к Новому году.