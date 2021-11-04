Популярная 52-летняя певица и актриса Дженнифер Лопес, которая недавно сразила внешностью на съемке в маленьком костюме, ранее предпочитала немного другой и более открытый стиль.

Дженнифер Лопес удалось покорить публику не только внешностью, но и танцами много лет назад. Причем артистка никогда не скрывала – ей нравится, когда ее хвалят.

Ранее Дженнифер часто снималась в провокативных съемках, демонстрировала достоинства и будоражила игривым стилем. В этот раз поклонники представили архивные кадры со звездой и удивились ее внешности.

В розовом мини, едва прикрывающем фигуру, Лопес получила много комплиментов:

«Какая она девочка тут, как ребенок💕; Hermosa🙌; Великолепно и круто👌; всегда была латинской красавицей🙌 о, раньше она была более игривой; Красота милая, но дерзкая; Ты отлично выглядишь🔥; Привет, У нее всегда было такое лицо?; как мне было 6 лет, и это до сих пор не изменилось; Великолепно красиво; Все равно у нее лицо взрослое а не милое детское как у девчонок».

Причем сейчас не боится Лопес и экспериментов – поскольку ее настоящие волосы очень короткие и пушистые, звезда постоянно на публике носит парики разной длинны или наращивает локоны на время. Фото с реальной длиной локонов можно увидеть у нее в Инстаграм.

Сейчас звезда все еще демонстрирует фигуру при любом удобном способе, поэтому большая часть ее фото в сети показывает ее достоинства.

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