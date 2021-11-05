Популярна українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич розповіла про те, як у минулому на неї підняв руку коханий.

Зірка поділилася сумним досвідом на своїй сторінці в Instagram, коли підняла тему домашнього насильства. Про це пише Politeka.net.

Злата вирішила відверто розповісти про те, як піддалася фізичному насильству з боку хлопця, щоб на своєму прикладі попередити інших.

"У моєму житті був тільки один раз, коли хлопець вдарив по обличчю. І я пішла від нього на наступний же день. А багато дівчат мовчать про цю проблему. Не мовчіть! Ідіть! Біжіть від таких чоловіків. Біжіть від таких відносин. Це не любов! Ні в якому разі!",- впевнена Огневич.

Вона закликала українок любити і поважати себе. За словами артистки, завжди знайдуться люди, готові підтримати жертву насильства.

Співачка зізналася, що ця тема для неї дуже болюча.

"У мене просто серце розривається. Треба трошки прийти в себе!",- емоційно підвела підсумок своєму зверненню Огневич.

Нагадаємо, Злата Огневич, яка обирає нареченого в "Холостячці", дала настанови українкам.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич різко відповіла на критику її частих поцілунків з фаворитами.

Також Politeka писала, що "холостячка" Злата Огневич набралася духу і повідомила сумну звістку.