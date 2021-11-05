Відома блогерка, а віднедавна ще й ведуча, переможниця десятого сезону шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала ідеальну фігуру в ефектному чорному боді.
Як пише Politeka.net, дівчина вразила шанувальників новими фото на своїй сторінці в Instagram.
На знімках Ульянова позувала в спокусливому образі. На ній був чорний боді з великими вирізами на боках, які підкреслювали тонку талію красуні.
Даша продемонструвала свою граціозність, злегка зігнувшись для фото. Дівчина підняла руки вгору, втягнувши животик і покрасувавшись своєю фігурною талією. Підтягнуті ноги Даші також виглядали дуже виграшно в її вбранні.
Варто відзначити, що Ульянова підтримує себе у відмінній формі. Це не дивно – адже дівчина з дитинства професійно займалася гімнастикою, тому може похвалитися гнучкістю і ідеальними шпагатами.
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Шанувальники Ульянової не змогли пройти повз її нового поста.
"Дааааша, вогонь", "Нереально красива", "дуже красиво нереально жіночно", "Чорна Пантера!! Дашунь-Красуня!", "Вау, яка вогняна", "дуже приємно за вами спостерігати", "як можна бути такою красивою?", "Дуже красиві фото. Даша схудла...фігура офігенна!!",- пишуть люди.
Нагадаємо, переможниця "Холостяка" Ульянова з'явилася з "новим" обличчям і викликала захват.
Як повідомляла Politeka, переможниця" Холостяка " Ульянова в розкішній сукні з декольте наробила шуму.
Також Politeka писала, що переможниця "Холостяка" Ульянова нарвалася на критику через невдале вбрання.