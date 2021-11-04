Известная блогерша, ведущая и победительница шоу "Холостяк" Даша Ульянова поделилась в сети необычными фото в "новой" внешности.

Как сообщает Politeka.net, известная украинская блогерша и победительница реалити-шоу "Холостяк" Даша Ульянова, которая недавно начала работать ведущей на одном из музыкальных телеканалов, часто радует поклонников яркими фото в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка выложила в сеть милые кадры, на которых показала свое "новое" лицо с ярким макияжем.

На новых фотографиях Даша запечатлена в гримерке, похоже, она игриво позирует в объектив. Перед камерой девушка появилась в темном свитере с ярким принтом, ее длинные роскошные волосы распущены и небрежно уложены, а на лице новы яркий макияж с черными стрелками.

В подписи к публикации Ульянова написала: "Как же я соскучилась по мейкам". Поклонники тут же принялись комментировать новую публикацию красотки, засыпая ее комплиментами: "Пятничный ужин среды?", "Уля-ля, жду!", "Огонь", "Очень красиво", "Вау", "Какая красивая", "Даша, давай в танцы", "С миниатюркой в подарок", "А какие духи? Неужели та дешевка с вашей рекламы?", "Какая ты красотка".

Напомним, Победительница "Холостяка" Ульянова заговорила о пластике и объявила о новых отношениях: "Это видно...".

Как сообщала Politeka, Победительница "Холостяка" Ульянова уверенно задрала ногу перед Эйфелевой башней: кадры.

Также Politeka писала, что Победительница "Холостяка" Ульянова показала второй подбородок после отдыха в Париже: "Сколько я наела...".