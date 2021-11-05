Известная блогерша, а с недавних пор еще и ведущая, победительница десятого сезона шоу «Холостяк» Даша Ульянова показала идеальную фигуру в эффектном черном боди.

Как пишет Politeka.net, девушка впечатлила поклонников новыми фото на своей странице в Инстаграм.

На снимках Ульянова позировала в соблазнительном образе. На ней был черный боди с большими вырезами на боках, которые подчеркивали тонкую талию красотки.

Даша продемонстрировала свою грациозность, слегка изогнувшись для фото. Девушка подняла руки вверх, втянув животик и покрасовавшись своей фигурной талией. Подтянутые ноги Даши также смотрелись очень выигрышно в ее наряде.

Стоит отметить, что Ульянова поддерживает себя в отличной форме. Это неудивительно – ведь девушка с детства профессионально занималась гимнастикой, поэтому может похвастаться гибкостью и идеальными шпагатами.

Поклонники Ульяновой не смогли пройти мимо ее нового поста.

«Дааааша, огонь», «Нереально красивая», «Очень красиво нереально женственно», «Черная Пантера!! Дашунь - Красотка!», «Вау, какая огненная», «Очень приятно за вами наблюдать», «Как можно быть такой красивой?», «Очень красивые фото. Даша похудела...фигура офигенная!!», - пишут люди.

Напомним, победительница "Холостяка" Ульянова появилась с "новым" лицом и вызвала восторг.

Как сообщала Politeka, победительница "Холостяка" Ульянова в роскошном платье с декольте наделала шума.

Также Politeka писала, что победительница "Холостяка" Ульянова нарвалась на критику из-за неудачного наряда.