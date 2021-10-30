Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк, Даша Ульянова нарвалась на критику из-за неудачного наряда.
Как передает Politeka.net, Даша Ульянова является украинской гимнасткой. Она прославилась благодаря своему участию в шоу "Холостяк" с Максом Михайлюком, где смогла одержать победу. Их отношения продлились недолго, поскольку девушка узнала о его отношениях на проекте с другой девушкой, и они решили разойтись.
Так, на этот раз она поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах она показала момент с программы "Народный хит", где представляется перед зрителями (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).
Стоит отметить, что на эфир программы победительница "Холостяка" пришла в смелом белом комбинезоне с большим угловатым вырезом. Свой образ она дополнила перчатками синего цвета.
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"Всем привет, я Даша Ульянова. Смотрите "Народный хит" на М-2", - рассказала победительница "Холостяка".
Пользователи сети оставили множество комментариев, где не оценили наряд Даши Ульяновой: "На мой взгяд не сильно удачный образ , эти синие перчатки ассоциируются у меня с резиновыми перчатками для мытья пола", "Боже что за наряд", "Клининг прикид".
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