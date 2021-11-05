Син культової української співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав своїх друзів-байкерів, разом з якими роз'їжджає дорогами України вже більше десяти років.
Як відомо, у Ротару і її чоловіка, музиканта Анатолія Євдокименка, був тільки один син, Руслан. Зараз йому 51 рік. Він, як і батьки, вирішив пов'язати своє життя з музикою, проте став не виконавцем, а продюсером. Руслан давно і щасливо одружений. У них з дружиною є син Анатолій і дочка Соня.
Крім того, у Руслана є улюблене хобі. Йому Євдокименко присвятив новий пост в Instagram, пише Politeka.net.
У публікації син Ротару показав фото зі сходки мото-клубу. У ньому Руслан перебуває вже більше 10 років.
"Чудові 10 + років в прекрасній команді однодумців і друзів! Дякую за емоції та незабутні зустрічі! Життя триває! Рівних доріг всім і удачі!", - написав Євдокименко.
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Підписники тут же відреагували на його пост.
"І нових доріг і вражень. І многая літа", "ледве знайшла вас", "а дівчата де?", "Супер! Я вас вітаю", - пишуть люди.
Нагадаємо, єдиний син Софії Ротару зірвав куш в казино і похвалився сумою.
Як повідомляла Politeka, щасливу Софію Ротару в оточенні рідних зняли з немовлям на руках.
Також Politeka писала, що поповнення в родині Ротару, її син вперше показав малятко.