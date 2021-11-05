Сын культовой украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко показал своих друзей-байкеров, вместе с которыми разъезжает по дорогам Украины уже больше десяти лет.

Как известно, у Ротару и ее мужа, музыканта Анатолия Евдокименко, был только один сын, Руслан. Сейчас ему 51 год. Он, как и родители, решил связать свою жизнь с музыкой, однако стал не исполнителем, а продюсером. Руслан давно и счастливо женат. У них с женой есть сын Анатолий и дочь Соня.

Кроме того, у Руслана есть любимое хобби. Ему Евдокименко посвятил новый пост в Инстаграм, пишет Politeka.net.

В публикации сын Ротару показал фото со сходки мото-клуба. В нем Руслан состоит уже больше 10 лет.

«Замечательные 10+ лет в прекрасной команде единомышленников и Друзей! Благодарю за эмоции и незабываемые встречи! Жизнь продолжается! Ровных дорог всем и удачи!», - написал Евдокименко.

Подписчики тут же отреагировали на его пост.

«И новых дорог и впечатлений. И многая лета», «Еле нашла вас», «А девчонки где?», «Супер! Я вас приветствую», - пишут люди.

Напомним, единственный сын Софии Ротару сорвал куш в казино и похвастался суммой.

Как сообщала Politeka, счастливую Софию Ротару в окружении родных засняли с младенцем на руках.

Также Politeka писала, что пополнение в семье Ротару, её сын впервые показал малышку.