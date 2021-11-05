Співачка SLAVIA (Ярослава Притула) в сміливій сукні з тигровим принтом зізналася, які фото хоче розміщувати в соціальних мережах, але поки не дозволяє собі цього.

Як пише Politeka.net, артистка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram.

SLAVIA розповіла, що побувала на передачі «Викриття. Післямова"» Судячи з усього, цей досвід надихнув її на одкровення.

Так, Ярослава зізналася, що в даний момент їй хотілося б публікувати на своїй сторінці спекотні фото в купальниках, проте поки вона цього не робить.

"Хочеться постити гарячі фото в купальниках ... але! Хочеться "вимкнути" перфекціонізм, але поки не виходить…", - написала співачка.

Замість цього вона поділилася своїм знімком зі зйомок. Для появи в студії Ярослава вибрала ефектний образ. На ній була яскраво-жовта сукня з тигровим принтом і довгими рукавами, а також високі коричневі чоботи.

У коментарях співачці запропонували спробувати себе в іншому шоу:

"Ідіть на Холостячку!",- запропонували Ярославі.

Нагадаємо, що цього року співачка розлучилася зі своїм чоловіком, музикантом Дзідзьо. За словами артистів, їхні дорогі розійшлися, а причиною розриву стало те, що вони занадто різні.

Нагадаємо, Dzidzio вирішив зізнатися, чому не пускав свою екс-дружину Slavia в шоу-бізнес.

Як повідомляла Politeka, холостий Дзідзьо шукає наречену на шоу "Маска", Полякова зголосилася допомогти.

Також Politeka писала, що екс-дружина Дзідзьо влаштувала показ мод, примірявши різні образи.