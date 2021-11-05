Певица SLAVIA (Ярослава Притула) в смелом платье с тигровым принтом призналась, какие фото хочет размещать в социальных сетях, но пока не позволяет себе этого.
Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.
SLAVIA рассказала, что побывала на передаче «Викриття. Післямова». Судя по всему, этот опыт вдохновил ее на откровение.
Так, Ярослава призналась, что в данный момент ей хотелось бы публиковать на своей странице жаркие фото в купальниках, однако пока она этого не делает.
«Хочется поститься горячие фото в купальниках… НО! Хочется «выключить» перфекционизм, но пока не получается…», - написала певица.
Родная сестра Ротару, у которой подозревали онкологию, рассказала правду о состоянии певицы: "Господи, люди..."
Погрязший в долгах певец и звезда "Мастер Шеф" Амадор Лопес едва не оказался на улице: "Мало кто об этом знал"
У украинцев начали забирать авто: кто и почему может лишиться своего имущества
Судья "Мастер Шеф" Хименес-Браво не смог совладать с эмоциями из-за странного блюда: "Нафиг домой"
Умер известный актер из «Бригады» и «Бумера», подробности трагедии: «Не дожил до…»
Вместо этого она поделилась своим снимком со съемок. Для появления в студии Ярослава выбрала эффектный образ. На ней было ярко-желтое платье с тигровым принтом и длинными рукавами, а также высокие коричневые сапоги.
В комментариях певице предложили попробовать себя в другом шоу:
«Идите на Холостячку!», - предложили Ярославе.
Напомним, что в этом году певица развелась со своим мужем, музыкантом Дзидзьо. По словам артистов, их дорогие разошлись, а причиной разрыва стало то, что они слишком разные.
Напомним, Dzidzio решил признаться, почему не пускал свою экс-жену Slavia в шоу-бизнес.
Как сообщала Politeka, холостой Дзидзьо ищет невесту на шоу "Маска", Полякова вызвалась помочь.
Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо устроила показ мод, примерив разные образы.