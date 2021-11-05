Певица SLAVIA (Ярослава Притула) в смелом платье с тигровым принтом призналась, какие фото хочет размещать в социальных сетях, но пока не позволяет себе этого.

Как пишет Politeka.net, артистка поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм.

SLAVIA рассказала, что побывала на передаче «Викриття. Післямова». Судя по всему, этот опыт вдохновил ее на откровение.

Так, Ярослава призналась, что в данный момент ей хотелось бы публиковать на своей странице жаркие фото в купальниках, однако пока она этого не делает.

«Хочется поститься горячие фото в купальниках… НО! Хочется «выключить» перфекционизм, но пока не получается…», - написала певица.

Вместо этого она поделилась своим снимком со съемок. Для появления в студии Ярослава выбрала эффектный образ. На ней было ярко-желтое платье с тигровым принтом и длинными рукавами, а также высокие коричневые сапоги.

В комментариях певице предложили попробовать себя в другом шоу:

«Идите на Холостячку!», - предложили Ярославе.

Напомним, что в этом году певица развелась со своим мужем, музыкантом Дзидзьо. По словам артистов, их дорогие разошлись, а причиной разрыва стало то, что они слишком разные.

Напомним, Dzidzio решил признаться, почему не пускал свою экс-жену Slavia в шоу-бизнес.

Как сообщала Politeka, холостой Дзидзьо ищет невесту на шоу "Маска", Полякова вызвалась помочь.

Также Politeka писала, что экс-жена Дзидзьо устроила показ мод, примерив разные образы.