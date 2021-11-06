Культова американська співачка і актриса Дженніфер Лопес здатна вразити зовнішністю в свої 52 роки, тому зовсім не приховує форми і всіляко намагається підкреслити свою привабливість.

Дженніфер Лопес зараз займається зйомками в новому фільмі, тому рідше приділяє увагу соціальним мережам і не так часто показує нові кадри. Шанувальники ж вважають за краще згадувати, як зірка виглядала раніше.

Так, як можна помітити, якщо на концертах Лопес з'являється у відкритих костюмах, маленьких сукнях і прозорих нарядах з блискітками і сіточкою, то на світських заходах Дженніфер подобається просто показувати бездоганний стиль.

Класичний сукні, нюдовий макіяж і високі підбори – незмінний тренд для Лопес. У досить скромному для себе вбранні вона приховала всі недоліки і змогла виглядати ще молодше.

Ми також писали, що Лопес вже багато років залишається однією з найвідоміших у всьому світі зірок. Люди люблять співачку за ефектну зовнішність, запальні танці і відсутність страху перед експериментами з образами.

Артистка неодноразово влаштовувала сміливі зйомки, на яких не соромилася демонструвати всі достоїнства своєї зовнішності. Віддані шанувальники уважно стежать за всією її активністю і публікують кадри із зіркою на численних фан-сторінках в соцмережах.

Нагадавши, 52-річної Лопес в рожевому міні нагадали, якою грайливою вона була в минулому.

Як повідомляла Politeka, Дженніфер Лопес показала свій сталевий прес, люди ахнули.

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