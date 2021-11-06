Культовая американская певица и актриса Дженнифер Лопес способна впечатлить внешностью в свои 52 года, поэтому совсем не скрывает формы и всячески старается подчеркнуть свою привлекательность.

Дженнифер Лопес сейчас занимается съемками в новом фильме, поэтому реже уделяет внимание социальным сетям и не так часто показывает новые кадры. Поклонники же предпочитают вспоминать, как звезда выглядела ранее.

Так, как можно заметить, если на концертах Лопес появляется в открытых костюмах, маленьких платьях и прозрачных нарядах с блестками и сеточкой, то на светских мероприятиях Дженнифер нравится просто показывать безупречный стиль.

Классический платья, нюдовый макияж и высокие каблуки – неизменный тренд для Лопес. В довольно скромном для себя наряде она скрыла все недостатки и смогла выглядеть еще моложе.

Мы также писали, что Лопес уже много лет остается одной из самых известных во всем мире звезд. Люди любят певицу за эффектную внешность, зажигательные танцы и отсутствие страха перед экспериментами с образами.

Артистка неоднократно устраивала смелые съемки, на которых не стеснялась демонстрировать все достоинства своей внешности. Преданные поклонники внимательно следят за всей ее активностью и публикуют кадры со звездой на многочисленных фан-страницах в соцсетях.

Напомним, 52-летней Лопес в розовом мини напомнили, какой игривой она была в прошлом.

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес показала свой стальной пресс, люди ахнули.

Также Politeka писала, что Дженнифер Лопес в роскошной шубе впечатлила съемкой к Новому году.