Популярна українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала пристрасний образ, в якому з'явилася в останньому випуску, що вийшов, і вразила фігурою.

Вчора ввечері відбувся черговий ефір шоу» Холостячка", який наблизив шанувальників до фіналу. Цього разу проект покинув 41-річний бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк. Причому багато шанувальників відразу заявили, що саме цей учасник піде з шоу за крок до фіналу.

Сама Огневич помітила, що їй не хочеться встрявати у відносини, в яких у неї не буде віддачі. Новим кадром після зйомок Огневич підігріла інтерес до випуску. У червоному силуетному вбранні Огневич позувала у звичному для себе стилі:

"Чим далі-там сильніше почуття.... Діліться враженнями від випуску " - пише Злата під кадром.

"Дмитро🔥; побачення з Хвиткевичем і Дмитром просто 😍; Так бісить Андрій с 😒наділялася вона разом з Олегом піде сьогодні; Я розплакалася на сцені з визнанням Макса 😢 так вірю що ви разом, він найдостойніший!; До фіналу старається кожен; а я все чекаю роману психолога, а його все немає; мій фаворит Діма👍 😃; головне, щоб перемогла любов❤️; чим далі - тим важче морально».

Раніше Злата вирішила відверто розповісти про те, як піддалася фізичному насильству з боку хлопця, щоб на своєму прикладі попередити інших.

Нагадавши, Злата Огневич, яка обирає нареченого в "Холостячці", дала настанови українкам.

Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич різко відповіла на критику її частих поцілунків з фаворитами.

Також Politeka писала, що "холостячка" Злата Огневич набралася духу і повідомила сумну звістку.