Популярна українська співачка і головна героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показала пристрасний образ, в якому з'явилася в останньому випуску, що вийшов, і вразила фігурою.
Вчора ввечері відбувся черговий ефір шоу» Холостячка", який наблизив шанувальників до фіналу. Цього разу проект покинув 41-річний бізнесмен з Хмельницького Олег Плахотнюк. Причому багато шанувальників відразу заявили, що саме цей учасник піде з шоу за крок до фіналу.
Сама Огневич помітила, що їй не хочеться встрявати у відносини, в яких у неї не буде віддачі. Новим кадром після зйомок Огневич підігріла інтерес до випуску. У червоному силуетному вбранні Огневич позувала у звичному для себе стилі:
"Чим далі-там сильніше почуття.... Діліться враженнями від випуску " - пише Злата під кадром.
Чоловік Пугачової Галкін здивував несподіваним одкровенням: "Не завжди твоя дружина..."
В Україні посилили карантин, озвучені нові обмеження: "Після 23 години..."
ПриватБанк попередив про припинення роботи: коли це станеться і що чекає українців
У Києві посеред дня викрали 20-річну дівчину, в поліції розкрили деталі: "Підійшов і попросив допомогти"
Зірка російського кіно розбився в ДТП з дружиною і дитиною, в мережі згадують, яким він був: "Вічна пам'ять"
"Дмитро🔥; побачення з Хвиткевичем і Дмитром просто 😍; Так бісить Андрій с 😒наділялася вона разом з Олегом піде сьогодні; Я розплакалася на сцені з визнанням Макса 😢 так вірю що ви разом, він найдостойніший!; До фіналу старається кожен; а я все чекаю роману психолога, а його все немає; мій фаворит Діма👍 😃; головне, щоб перемогла любов❤️; чим далі - тим важче морально».
Раніше Злата вирішила відверто розповісти про те, як піддалася фізичному насильству з боку хлопця, щоб на своєму прикладі попередити інших.
Нагадавши, Злата Огневич, яка обирає нареченого в "Холостячці", дала настанови українкам.
Як повідомляла Politeka, "холостячка" Огневич різко відповіла на критику її частих поцілунків з фаворитами.
Також Politeka писала, що "холостячка" Злата Огневич набралася духу і повідомила сумну звістку.