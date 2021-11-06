Переможниця 10-го сезону шоу "Холостяк", де головним героєм був Макс Михайлюк, гімнастка Даша Ульянова вирішила показати сміливий образ після схуднення і влаштувала день відповідей на провокативні питання.

Даша Ульянова після фіналу проекту не залишилася з обранцем Максом Михайлюком, проте змогла прославитися завдяки самому шоу і запам'ятатися своєю розтяжкою. Дівчина є майстром спорту з гімнастики, а також не раз завойовувала нагороди.

Зараз Даша захоплена більше своїм блогом, а з недавніх пір вона також є телеведучою. Нещодавно Ульянова взяла участь в стильній і стриманій зйомці, причому центральним чином став її напівпрозорий наряд.

Комбінезон з прозорими вставками підкреслив те, наскільки схудла Ульянова завдяки своїм заняттям спортом:

"Сором пропало. Ну а як по-іншому в цьому конкурентному марафоні нескінченних телиць. Жартую, насправді хочеться кайфувати від себе самої " - висловилася Даша.

Також в новому пості на своїй сторінці в Instagram Ульянова показала фото на якому відображена в сукні з глибоким декольте і розрізом. Вона ефектно зігнулася, демонструючи принади фігури, і зробивши знімок ще більш ефектним.

"Спекотна жінка-мрія поета", - підписала знімок Даша.

Нагадавши, Переможниця "Холостяка" Ульянова заговорила про пластику і оголосила про нові стосунки: "це видно...".

Як повідомляла Politeka, Переможниця" Холостяка " Ульянова впевнено задерла ногу перед Ейфелевою вежею: кадри.

Також Politeka писала, що Переможниця "Холостяка" Ульянова показала друге підборіддя після відпочинку в Парижі: "скільки я наїла...".