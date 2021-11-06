Победительница 10-го сезона шоу "Холостяк", где главным героем был Макс Михайлюк, гимнастка Даша Ульянова решила показать смелый образ после похудения и устроила день ответов на провокативные вопросы.

Даша Ульянова после финала проекта не осталась с избранником Максом Михайлюком, однако смогла прославиться благодаря самому шоу и запомниться своей растяжкой. Девушка является мастером спорта по гимнастике, а также не раз завоевывала награды.

Сейчас Даша увлечена больше своим блогом, а с недавних пор она также является телеведущей. Недавно Ульянова приняла участие в стильной и сдержанной съемке, причем центральным образом стал ее полупрозрачный наряд.

Комбинезон с прозрачными вставками подчеркнул то, насколько похудела Ульянова благодаря своим занятиям спортом:

«Стеснение пропало. Ну а как по-другому в этом конкурентном марафоне бесконечных телок. Шучу, на самом деле хочется кайфовать от себя самой» - высказалась Даша.

Также в новом посте на своей странице в Инстаграм Ульянова показала фото на котором запечатлена в платье с глубоким декольте и разрезом. Она эффектно изогнулась, демонстрируя прелести фигуры, и сделав снимок еще более эффектным.

«Знойная женщина-мечта поэта», - подписала снимок Даша.

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