Чоловік Пугачової Галкін здивував несподіваним одкровенням: "Не завжди твоя дружина..."

Максим Галкін, російський шоумен і чоловік знаменитої співачки Алли Пугачової записав відео, яке повеселило користувачів мережі.

Як передає Politeka.net, Галкін опублікував кумедний ролик на своїй сторінці в Instagram. (щоб подивитися відео, проскролльте вниз).

Максим Галкін вирішив пожартувати на тему "мудростей", які часто публікують в соціальних мережах.

"Той, хто вказує на твої недоліки, не завжди твій ворог. Той, хто говорить про твої достоїнства, не завжди твій друг. Той, хто вказав на брудні шкарпетки під ліжком, не завжди твоя дружина. Той, хто виганяє тебе з квартири, не завжди колектор. Той, хто розповів тобі анекдот, не завжди гуморист. Той, кото зав'язав тобі шнурки, не завжди шнуркозав'язувач. І той, хто читає цю мудрсть, ге завжди мудрочитатель», - почав він.

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