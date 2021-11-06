Максим Галкин, российский шоумен и муж знаменитой певицы Аллы Пугачевой записал видео, которое повеселило пользователей Сети.

Как передает Politeka.net, Галкин опубликовал забавный ролик на своей странице в Инстаграм. (чтобы посмотреть видео, проскролльте вниз).

Максим Галкин решил пошутить на тему «мудростей», которые часто публикуют в социальных сетях.

«Тот, кто указывает на твои недостатки, не всегда твой враг. Тот, кто говорт о твоих достоинствах, не всегда твой друг. Тот, кто указал на грязные носки под кроватью, не всегда твоя жена. Тот, кто выгоняет тебя из квартиры, не всегда коллектор. Тот, кто рассказал тебе анекдот, не всегда юморист. Тот, кото завязал тебе шнурки, не всегда шнуркозавязыватель. И тот, кто читает эту мудрсть, ге всегда мудрочитатель», - начал он.

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