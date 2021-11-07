У мережі опублікували чарівне відео, на якому показали пристрасний танець Тіни Кароль і Дана Балана на вокальному шоу "Голос країни".

Як повідомляє Politeka.net, на фан-сторінці в Instagram, присвяченій парі Тіни Кароль і Дана Балана, опублікували чарівному відео, на якому ця парочка влаштувала пристрасні танці. Як видно, цей фрагмент був знятий на шоу "Голос країни", де Молдавський музикант і українська поп-діва були зірковими тренерами в одному з сезонів.

У ролику Тіна чітко говорить: "крапка!". На це Дан відповідає їй:"Точки бувають різні". А потім вони зливаються в танці, притискаючись один до одного як Дійсно закохана пара. Саме після таких моментів на популярному шоу шанувальники почали пліткувати про роман Балана і Кароль, багато хто повірив у щирість їхніх почуттів, а вони довго час нічого не заперечували. Тільки недавно музикант спростував інформацію про роман.

У підписі до публікації написали:"Точки різні бувають...". А користувачі тут же почали коментувати відео: "Ой як в тему то! Здатися - це не про нас. Сама навчила - нехай терпить тепер, що вже", "Віримо, сподіваємося, чекаємо, скоро Новий рік, може бути трапиться диво", "Ну що, точка це точно не кома або три крапки, але після точки йде нова пропозиція з великої літери", "Точка, точка різною буває! Це точно", "Танці без правил", "Вау".

Нагадаємо, Кароль після зміни іміджу похвалилася фігурою: "Шлюбний період у людини".

Як повідомляла Politeka, Дан Балан і Тіна Кароль на сцені популярного шоу викликали сплеск емоцій: "Мені дуже боляче".

Також Politeka писала, що Кароль повідомила про розставання з коханою людиною, при чому тут Дан Балан: "Нарешті конкретика".