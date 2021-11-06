Известная украинская певица Тина Кароль, которая не так давно заговорила о якобы разорванных тайных отношениях, вызвала бурю из споров среди украинцев своим поведением.
В прошлый раз, когда Кароль хотела подогреть интерес к песне «Скандал», она устроила разбирательства с Олей Поляковой за ее слова в эфире шоу, когда та назвала её плакальщицей. И причем Кароль не стеснялась сама подчеркнуть, что воспользовалась ситуацией.
До этого певица всячески подогревала интерес к себе при помощи флирта с Даном Баланом. А в этот раз заявила, что у нее якобы были отношения, но теперь они закончились и ее новая песня имеет к этому отношение.
Более того, звезда сменила прическу, хотя пользователи сомневаются в ее натуральности и утверждают, что это больше похоже на парик.
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«Горячая, харизматичная и всегда «раздетая» душой в песнях ❤️; Нет слов красавица❤️👏; Брачный период у человека. Раздета, и не только душой, но и телом!; Как Вы красиво и точно её описали👏» - пишут в сети.
Отметим, всем известно, что песню Кароль посвятила бывшим отношениям, которые закончились. Она вышла в свет совсем недавно - 29 октября. Внимательные поклонники звезды теперь приписывают ей новые отношения.
Тина очень хорошо держала в тайне бывшего, ведь после смерти ее супруга Евгения Огира, звезда не была замечена в серьезных отношениях. Ей долгое время приписывали роман с известным молдавским артистом Даном Баланом, они даже заигрывали, чем подливали масло в огонь. Но настоящих отношений у них так и не получилось.
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