Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно записала новый альбом "Двойной рай", призналась поклонникам, что сейчас ее сердце свободно и у нее уже нет второй половинки.

Как пишет Politeka.net, 36-летняя украинская певица и актриса, телеведущая Тина Кароль (имя при рождении Татьяна Либерман) в 2008 году тайно поженилась с продюсером Евгением Огиром, которому 18 ноября 2008 года родила сына Вениамина. К сожалению, муж Кароль умер в 2013 году от рака желудка. С тех пор певица больше не имела публичных отношений, однако после того, как она была тренером на проекте "Голос країни" вместе с певцом Даном Баланом, в сети начали распространяться слухи об их романе.

Ранее Тина никак не комментировала свою личную жизнь, но недавно в своем Instagram ответила на вопрос о второй половинке.

"Придется отвечать! Уже НЕТ (не плачем)", - написала Тина.

На фан странице певицы сразу начали оговаривать заявление певицы. Некоторые предположили, что речь идет о Дане Балане.

"Тина, спасибо, что мы Балана еще год не увидим... Пойдет снова альбом переписывать... 😭💔", Актриса по имени Тина)

Наконец конкретика - спасибо 🙇🏼‍♀️", " Все фанаты Тины думаю помнят, что она уже давно говорила что с Женей умерла и часть ее, поэтому не нужно фантазировать что-то другое)", " Не знала от того что Кароль ответила четко на ваши многие вопросы, что вы так реагируете .. вы услышали не то что хотели? Что тогда вы хотели? Услышать то, что она с Даном? Нет, у нее есть личное пространство.. ✨✨ ", "Как предсказуемо ... все еще в прошлом году говорили, что сливать Дантину Тина будет именно так, сказкой о том, что они расстались. Какой убогий пиар🤦♀️", - написали в комментариях.

Ранее Politeka писала, что Кароль, засветившись без макияжа и укладки, намекнула, что влюбилась: фото "другой" Тины.

Напомним, что Дан Балан, который крутил "любовь" с Кароль, рассказал о своей особенности: "Я хорошо умею...".

A еще Politeka сообщала, что Кароль нашла себе юного фаворита на популярном шоу, фото парочки: "Выглядишь отлично, на все 17".