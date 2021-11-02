Популярна українська співачка Тіна Кароль влаштувала незвичайну фотосесію на підтримку свого нового альбому "Подвійний рай"
Як повідомляє Politeka.net, знаменита українська зірка Тіна Кароль днями представила шанувальникам свою нову роботу-альбом "Подвійний рай" і кліп на однойменну заголовну пісню. Тут же сторінка артистки в Instagram зарясніла кадрами з кліпу, а сама вона знялася для модного глянцю на підтримку свого творіння.
На нових фотографіях, які Тіна показала своєму профілі, її можна побачити в незвичайному прозорому вбранні, який тільки підкреслює її природну красу. Волосся співачки зібране в недбалий хвостик на потилиці, а на її обличчі легкий макіяж.
У підписі до публікації написані цитати Кароль з її інтерв'ю модному глянцю: "Я стала нарешті писати і музику, і тексти, і дуже щаслива. Послухати альбом можна на всіх стрімінгових платформах". Шанувальники тут же почали коментувати нові знімки зірки: "Прекрасна!", "Наша найкраща. Любимо", "Альбом шикарний, не можу перестати слухати", "Шикарна!", "Неймовірна! Ніжна!", "Приголомшлива", "Ми дуже любимо тебе, наша своя", "Неймовірний талант".
Поповнення в родині Ротару: внучка розкрила ім'я малятка і показала зворушливі кадри
Горе в родині ведучого Анатолія Анатоліча вразило DZIDZIO, Alyona Alyona, Вітвицьку та інших: "Не віриться..."
Впав літак з росіянами: перші кадри і дані про жертви
Власова після вильоту з "Танців з зірками" проговорилася: "Кухар говорить словами..."
Вікторія Булітко злягла після біди на зйомках: що сталося із зіркою "Дизель шоу"
Нагадаємо, Кароль після різкої зміни іміджу показала, чи дійсно носить перуку: "Все такі ж?".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль зізналася Осадчій у труднощах з підрослим сином: "Я тобі чесно скажу...".
Також Politeka писала, що Черговий "доказ" роману між Даном Баланом і Тіною Кароль оприлюднили в мережі: "У тебе мурашки...".