Известная певица Тина Кароль, которая недавно выпустила новый альбом "Другой рай", засветила кадры с важного мероприятия.

Как передает Politeka.net, Тина Кароль является популярной украинской артисткой. Она начала свою карьеру еще с подросткового возраста, когда побеждала во многих вокальных конкурсах. Также недавно она стала Народной артисткой Украины. Стоит отметить, что пару дней назад Тина Кароль выпустила новый музыкальный альбом "Другой рай".

Так, на этот раз Тина Кароль опубликовала новое видео на своей странице в Инстаграм. На кадрах певица пришла на "Русское радио" презентовать альбом "Двойной Рай", и там же она дала интервью радиоведущим, в котором повела себя дерзко. На вид одного из ведущих она назвала его Бибером из-за челки.

"Негодяйка", - назвала себя в эфире Тина Кароль.

На презентацию она пришла в шикарном черном платье-пиджаке на крупных пуговицах, в которых видно отличную фигуру певицы. Позже её встретили поклонники после интервью и подарили ей огромный букет цветов.

"Спасибо за милую встречу", - поблагодарила фанатов певица.

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