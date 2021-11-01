Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно выпустила новый альбом "Другой рай", покрасовалась с новым образом перед зеркалом и засветила обстановку в своем особняке.
Тина Кароль вместе с сыном Вениамином уже давно живет в загородном доме, который находится в Зазимье, недалеко от Киева. Особняк, площадью около 350 кв.м, подарил супруге почивший муж Евгений Огир, который она потом еще какое-то время достраивала и обустраивала.
В двухэтажном доме на данный момент артистка живет практически одна, ведь ее сын учится в Лондоне и крайне редко бывает дома. Причем певица сама следит за убранством и садом своего двора.
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Во дворе также есть будка для сторожа и домик для персонала. На заднем дворе есть небольшое футбольное поле, зона отдыха и сад, за которым лично следит артистка. Как можно заметить по новым стори звезды, у нее довольно дорогая обстановка и внутри помещения.
Обновив свой образ, теперь Тина чаще записывает ролики дома и демонстрирует обстановку, которую обычно скрывала:
«Совсем другая я. Ну и что?», - пишет Кароль.
На первом этаже дома находится несколько спален, летняя кухня с панорамными окнами, личный тренажерный зал и комната для репетиций. Второй этаж полностью отведен для ребенка. В цокольной части дома находится гараж на три авто.
Стоит отметить, что пару дней назад Тина Кароль выпустила новый музыкальный альбом "Другой рай".
Ранее певица опубликовала новые сториз на своей странице в Инстаграм. На кадрах Тина Кароль с новой прической сидит на окне в розовом теплом платье и вытягивает карточку. Артистка показала, что решилась на игру "Правда или действие" и заинтриговала кадрами.
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