Співачка, народна артистка України, Тіна Кароль днями представила нову відеороботу, а сьогодні зізналася, що хотіла сказати яскравим кліпом.

Популярна виконавиця багато працює і знімається, тому не втрачає своєї популярності, пише Politeka.net.

Днями Тіна Кароль випустила новий кліп на пісню "Двойной рай". Зірка з'явилася в кадрі в білій перуці і в нарядах, що підкреслили фігуру.

У своєму новому пості в Instagram артистка зізналася, що хотіла розповісти кадрами.

"Нова відеоробота "Двойной рай" - це романтичний трилер, кіно естетики "нульових". Я - яскрава блондинка з пістолетом в руках, моя мішень - ревнощі", - повідомила Тіна Кароль.

За словами режисера кліпу Аліни Симоненко, кліп - це алюзія до фільму "Її звали Никита".

За 20 хвилин публікація зібрала понад 6000 лайків і багато коментарів.

"Постріл прямо в серце! 💔", "Шикарна 😍😍😍", "Дуже красивий і естетичний кліп, переглянула багато разів і тягне ще дивитися, молодці👏👏❤", "божественна і чарівна, як завжди🔥😍😍", "це що за левиця за вдачею переможниця😭💥", "Це дійсно крута робота, неперевершено😍😍😍", - написали користувачі мережі.

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