Певица, Народная артистка Украины, Тина Кароль на днях представила новую видеоработу, а сегодня призналась, что хотела сказать ярким клипом.

Популярная исполнительница много работает и снимается, поэтому не теряет свое популярности, пишет Politeka.net.

На днях Тина Кароль выпустила новый клип на песню "Двойной рай". Звезда появилась в кадре в белом парике и в нарядах, подчеркнувших фигуру.

В своем новом посте в Инстаграм артистка призналась, что хотела рассказать кадрами.

"Новая видеоработа «Двойной рай» — это романтический триллер, кино эстетики «нулевых». Я - яркая блондинка с пистолетом в руках, моя мишень - ревность", - сообщила Тина Кароль.

По словам режиссера клипа Алины Симоненко, клип - это аллюзия к фильму «Ее звали Никита».

За 20 минут публикация собрала более 6000 лайков и много комментариев.

"Выстрел прямо в сердце! 💔", "Шикарная 😍😍😍", "Очень красивый и эстетичный клип, пересмотрела много раз и тянет ещё смотреть, молодцы👏👏❤", "божественна и очаровательная, как всегда🔥😍😍", "это что за львица по натуре победительница😭💥", "Это действительно крутая работа, сногшибательно😍😍😍", - написали пользователи сети.

Напомним, Тина Кароль показала себя "новую", видео удивило Сеть

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после резкой смены имиджа перестала быть похожей на себя

Также Politeka писала, что неудача настигла Кароль с новым клипом, певица не сдержалась